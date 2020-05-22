Российские ученые на себе успешно испытали вакцину от коронавируса

Главное: В России ученые, которые занимались вакциной от коронавируса, испытали ее на себе. Эксперимент оказался успешным.

Детали: Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России испытали на себе вакцину от коронавируса своей же разработки. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова директора центра академика РАН Александра Гинцбурга, опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено.

«Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше могли заниматься разработкой. Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены», — сказал, в частности, Гинцбург.

Говоря о побочных эффектах, академик сказал слебующее: «Нет. Все живы, здоровы и радуются».

При этом он не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра — разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

Отметим, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве «контейнера», чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой «короны», благодаря которой коронавирус получил свое название) и «познакомить» иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

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В Израиле успешно прошли испытания на грызунах вакцины против коронавируса. В дальнейших планах — испытания вакцины на людях.