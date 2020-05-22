Половина Украины оказалась не готова к смягчению карантина

Главное: По состоянию на 22 мая 11 областей Украины и Киев не готовы перейти ко второму этапу снятия карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Мэр Киева Виталий Кличко сделать исключение для городского транспорта.

Детали: Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения сегодня, 22 мая, к дальнейшему снятию ограничений не готовы Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области. А также Киев.

При этом, как сообщает РБК-Украина, городской голова Киева Виталий Кличко попросил Кабинет министров Украины ввести в городе ослабление карантина, в частности, для городского транспорта.

"С 23 мая столица планировала начать следующий этап снятия ограничений. Минздрав заявил, что Киев не отвечает критериям. Столица не соответствует только одному из трех критериев... Поэтому я обращаюсь к правительству разрешить Киеву начать второй этап послаблений", - заявил он на брифинге 22 мая, добавив, что речь идет о количестве больных на 100 тыс. жителей города, ухудшившемся из-за вспышки в Дарницком интернате для девушек.

Кличко уточнил, что просит о послаблении для метро и наземного транспорта, «потому что в городе транспортный коллапс».

В тему: 20 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции пообещал, что уже в пятницу в Украине заработает городской и пригородный транспорт, а начиная с понедельника откроются детские садики. При этом он признал, что изначально планировалось, что это случится несколько позже.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ознакомил украинцев с особенностями т. н. «адаптивного» карантина — специального противоэпидемического режима, который, как ожидается, будет действовать до 22 июня. Этот режим позволит региональным комиссиям ослаблять «антикоронавирусные» ограничения ‒ в частности, разрешать проведение спортивных и религиозных мероприятий (без зрителей), запускать общественный/пригородный/внутриобластной транспорт, возобновлять деятельность отелей и детских садов ‒ если это не противоречит установленным ограничениям на общенациональном уровне, а эпидемическая ситуация соответствует определенным критериям.