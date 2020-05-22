Минздрав официально объявил дату открытия бассейнов и фитнес-центров

Главное: В министерстве здравоохранения объявили о возобновлении работы спортивных комплексов и бассейнов с 1 июня.

Детали: «Нами было принято решение, что начиная с 1 июня будет возобновлена работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 22 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, при этом он подчеркнул, что принимая решение о том или ином смягчении карантинных мер, его ведомство руководствуется рекомендациями как украинских эпидемиологов, так и эпидемиологических институтов мира.

В тему: Ранее об открытии бассейнов с 1 июня сообщил руководитель «Академии плавания» Борис Зенов. Однако эта информация не имела официального подтверждения.

Сегодня пловцы и тренеры провели под КМУ акцию протеста. Требовали открыть бассейны и дать им возможность тренироваться.