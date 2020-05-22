В Одессе обрушился второй жилой дом за неделю

Главное: В Одессе частично обрушился многоквартирный жилой дом. К счастью, обошлось без жертв.

Детали: В четверг, 21 мая, поздно вечером в Одессе в очередной раз частично обрушился жилой дом. Как сообщает пресс-служба областной полиции, к счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов сразу же принялись эвакуировать жителей эвакуируют жителей.

«Правоохранители обеспечивают правопорядок на месте разрушения дома на улице Среднефонтанской в Одессе. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей. Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

В тему: 18 мая в Одессе произошло частичное обрушение четырехэтажного жилого дома.

Жилой дом в Одессе мог обрушиться из-за ремонтных работ в соседнем здании. В частности, из-за реконструкции подземного паркинга.