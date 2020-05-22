«Неукраинка» Ольга Куриленко показала, как выглядит ее грудь и лицо без макияжа

Главное: Голливудская актриса Ольга Куриленко обнародовала два впечатляющих снимка и заявила, что скоро возвращается к съемкам в кино.

Детали: Известная голливудская актриса Ольга Куриленко порадовала поклонников новыми фото. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Надеюсь, скоро вернемся к съемкам», — подписала свой снимок в купальнике-бандо ягодного цвета артистка.

Ранее 40-летняя Куриленко опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена без макияжа и без прически.



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