МВФ принял важное решение на фоне подписания «антиколомойского» закона

Главное: Украина и Международный валютный фонд согласовали новую программу Stand-by в размере $5 миллиардов на уровне персонала. Она рассчитана на 18 месяцев. Теперь это решение должно утвердить руководство Фонда.

Детали: 21 мая завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и Международного валютного фонда. Как сообщила пресс-служба МВФ со ссылкой на главу миссии в Украине Иванну Владков Холлар, представители фонда и украинская власть достигли соглашения о новой 18-месячной резервной программе Stand by.

По ее словам, указанные средства направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета. В фонде ожидают, что Украина возобновит проведение важных структурных реформ, когда кризис и пандемия пройдут.

Для того, чтобы соглашение вступило в силу, его должно утвердить руководство фонда. Ожидается, что программу сотрудничества Исполнительный совет МВФ рассмотрит в ближайшие недели.

В тему: 21 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности», прозванный в народе «антиколомойским».

Считается, что вступление в силу этого документа вместе с законом о рынке земли позволит Украине заполучить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования МВФ в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (€500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).