23 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 23 мая — 144-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 10 мая юлианского календаря. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 32 минут, а ночи — 7 часов и 28 минуты.

23 мая 2020 — 2 день по лунному календарю. 23 мая Луна будет растущая. Процент освещенности Луны — 0%. Восход Луны в 04:40, а закат в 21:38.

Какой церковный православный праздник отмечается 23 мая

Сегодня, 23 мая, православные поминают:

— апостола Симона Зилота (I век);

— святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского (1226 год);

— блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого (XVI век);

Апостол Симон Зилот

— мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана (Кирина), Онисима, Еразма и иных (251 год);

— мученика Исихия Антиохийского (IV век);

— преподобную Исидору юродивую, Тавенскую (IV век);

— блаженную Таисию Египетскую (V век);

— преподобного Додо Давидо-Гареджийского (596 год );

Также сегодня празднование в честь Киево-Братской иконы Божией Матери (1654 год).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 23 мая

23 мая на уровне ООН отмечается Международный день по искоренению акушерских свищей.

Также 23 мая празднуют Всемирный день черепахи. Праздник начали отмечать в 2010 году. Многие этот день воспринимают, как повод улыбнуться, часто дарят друг другу открытки и сувениры с изображением этого неповоротливого забавного животного.

У мусульман 23 мая — Праздник разговения (Ураза-байрам), который отмечается, когда заканчивается месячный пост (Рамадан).

У буддистов 23 мая — День Рождения, Просветления и Ухода в Нирвану Будды.

Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 23 мая:

— Не жаркий день;

— День счастливой монетки;

— День заглавного трека (песни, имя которой совпадает с названием альбома или фильма, в котором она появляется)

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 23 мая

23 мая в Украине отмечают День морской пехоты. Исторически это связано с тем, что 23 мая 1917 года Гетман Павел Скоропадский отдал приказ о начале формирования бригады морской пехоты.

Также 23 мая в Украине — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Каждый год, в последнюю субботу мая, работники издательств, полиграфии и книгораспространения отмечают свой профессиональный праздник.

23 мая еще и день украинского города Мукачево. В далеком 896 году появились первые письменные сведения о Мункаче. Так тогда называли это поселение.

23 мая в Украине родились такие известные люди:

— генеральный авиаконструктор Авиационного научно-технического комплекса имени О. К. Антонова (1984 — 2005 гг) и Герой Украины Петр Балабуев (1931 год);

Петр Балабуев

— поэт и драматург Владимир Ярошенко (1898);

— живописец Андрей Коцка (1911).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 23 мая

23 мая 1592 года в Венеции инквизицией был арестован итальянский философ, мистик и оккультист Джордано Бруно. Его обвинили в ереси.

масонский памятник Джордано Бруно

23 мая 1666 года начался церковный раскол на Руси. В этот день по решению Собора православной церкви расстрижен и предан церковному проклятию протопоп Аввакум.

23 мая 1877 года — день провозглашения полной независимости Румынского княжества от Турции.

23 мая 1934 года состоялся первый полёт экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной под руководством Сергея Королева.

23 мая 1938 года произошло убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым.

23 мая 1949 года была образована Федеративная Республика Германия.

23 мая 1974 года года в районе Киева при заходе на посадку разбился Як-40 (компания Аэрофлот). Погибли 29 человек.

23 мая 1987 года в СССР прекратили глушить американскую радиостанцию «Голос Америки».

Народные приметы, традиции и праздники 23 мая

В народе 23 мая называли Семик (Симон Посев).

День памяти святого Симона в народном календаре совпал с более древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. 23 мая никто не работал, чтобы не нарушать покой земли. А вот пройти по земле босыми ногами очень приветствовалось — говорили, что земля в этот день может поделиться своей силой с человеком.

23 мая также ходили по лесам и полянам, собирая разные травы, которым приписывали особенную целебную силу.

Также было подмечено, что холодный день на Симона предвещает хороший урожай зерновых культур.

Именинники 23 мая

Сегодня празднуют свои именины:

— Александр,

— Григорий,

— Дмитрий,

— Максим,

— Терентий,

— Федор,

— Яков.