Донбассу грозит экологическая и техногенная опасность из-за агрессии России

Главное: Из-за вооруженной агрессии РФ на Донбассе нарушено экологическое равновесие в регионе. В результате этого Донбассу грозит экологическая и техногенная опасность.

Детали: В Донецкой области начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны на временно оккупированной территории Донбасса. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, из-за вооруженной агрессии РФ нарушено экологическое равновесие в регионе.

«Прокуратурой Донецкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть по факту нарушения законов и обычаев войны на временно оккупированной территории Донетчины», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе также отмечают, что досудебным расследованием установлено, что апреле 2014 года в результате вооруженной агрессии Российской Федерации нарушено экологическое равновесие в регионе, что привело к опасным изменениям состояния окружающей среды на территории, где проживают почти 5 млн человек.

Отмечается, что в ходе военных действий разрушено и повреждено большое количество объектов инфраструктуры. Такое состояние может негативно сказаться на работе очистных сооружений, защите хранилищ токсичных и радиоактивных отходов, грозит ухудшением качества питьевой воды и нарушениями в работе систем хозяйственного и питьевого водоснабжения. А последующее затопление шахт на оккупированной территории способствует выходу на поверхность токсичных шахтных вод и попадания их в реке Северский Донец и Азовского моря.

В тему: Еще в октябре 2014 года мы писали, Донбасс ожидает экологическая катастрофа, которая распространится и на территорию России.