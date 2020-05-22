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Какая погода будет в июне 2020. Синоптики дали свой прогноз

Какая погода будет в июне 2020. Синоптики дали свой прогноз

Главное: Синоптики дали прогноз на июнь 2020. Говорят, что будет жарко (от 20 до 30 градусов), будет много гроз, дождя. Ожидаются даже шквалы и град.

Детали: В июне 2020 года в Украине погода изменится, причем существенно. На смену майскому холоду маю придет июньское тепло. Как пишет женский журнал «Настроение», такой прогноз дали синоптики.

В июне, предположительно, будет много гроз, а также периодически будут идти дожди. Могут быть шквалы и даже град.

При этом в июне 2020 года будет теплее, чем в мае. Синоптки ожидают среднюю температуру в районе 20 — 25 градусов тепла. Рост температуры до среднего уровня в 20 градусов тепла начнется уже 27 — 28 мая 2020 года.

Местами в июне 2020 года будут очень жаркие периоды, когда температура может скакнуть до 30 градусов тепла и выше.

В тему: Как мы ранее сообщали, украинские фермеры давно не припомнят такой погоды — сухая земля превращается в пустыню.

Тэги: погода, прогноз, новости Украины

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