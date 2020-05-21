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Ученые узнали о серьезной опасности, которая грозит всем переболевшим коронавирусом

Ученые узнали о серьезной опасности, которая грозит всем переболевшим коронавирусом

Главное: Коронавирус SARS-CoV-2 может привести к массовой гибели нейронов мозга человека. К такому открытию пришла исследовательская группа биологов из Германии и Франции.

Детали: Группа ученых-биологов из Германии и Франции под руководством профессора Дюссельдорфского университета (Германия) Джая Гопалакришнана доказала, что коронавирус SARS-CoV-2 способен нанести серьезный вред человеческому мозгу.

Как передает ТАСС, в своих опытах исследователи использовали своеобразные «муляжи» мозга, выращенные из перепрограммированных стволовых клеток.

Эти «муляжи» они «обрабатывали» культурами коронавируса, полученными из легких и других тканей тела пациентов клиники Дюссельдорфского университета, у которых диагностировали COVID-19.

В результате выяснилось, что «китайский» патоген действительно может проникать в нейроны мозга человека, что ведет или к массовой их гибели, или к тому, что внутри них накапливаются поврежденные молекулы т. н. «тау-белка» ‒ вещества, связанного с развитием болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также ряда других нейродегенеративных заболеваний.

Исследователи полагают, что в долгосрочной перспективе подобные изменения в работе нервных клеток могут крайне негативно повлиять на здоровье мозга людей, переболевших COVID-19.

В тему: 1 мая 2020 года сообщалось, что ученые выяснили, для кого коронавирус представляет смертельную опасность.

А 29 апреля 2020 года мы писали, что ученые выявили очередное жуткое свойство коронавируса.

Тэги: Германия, ученые, общество, медицина, исследования, мир, мозг, биология, опасность, наука, Франция, ФРГ, нейроны, биолог, коронавирус, COVID-19

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