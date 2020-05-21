Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Криклий скрывает гражданскую жену, чтобы не декларировать доходы, - СМИ

Криклий скрывает гражданскую жену, чтобы не декларировать доходы, - СМИ

Журналисты «Стоп Коррупции» обнаружили схему, по которой министр инфраструктуры Владислав Криклий уже много лет якобы скрывает свои доходы и имущество. Чиновник якобы находится в гражданском браке с Татьяной Декало. Именно на нее Криклий, как считают журналисты, регистрирует элитное жилье и дорогие автомобили.

Так, официально Владислав Криклий заявляет, что не женат. Однако сама Татьяна Декало якобы подтвердила журналистам, что находится в отношениях с ним уже 10 лет.

Подавая 12 различных деклараций в течение работы на государственных должностях, Криклий, возможно, сознательно скрыл наличие женщины. Даже в социальных сетях пара ведет себя, словно они незнакомы друг с другом. Хотя живут, как сообщают журналисты, в одной квартире, ведут совместное хозяйство и вместе путешествуют на зарубежный отдых.

 

Все это, по мнению «Стоп коррупции», означает — Криклий, наверное, изобрел схему, по которой спрятал настоящие доходы. Речь о нарушении правил декларирования, для которого предусмотрена уголовная ответственность за сокрытие информации и необоснованное владения активами.

Сейчас "супруги" якобы живут в роскошной квартире стоимостью 355 тыс. долларов, записанной на Татьяну. Женщина, работающая простым психологом, якобы катается на дорогом авто Mercedes GLС стоимостью около 100 000 долларов. В «Стоп Коррупции» прослеживают, как автопарк Татьяны Декало становился все дороже параллельно с карьерным ростом Владислава Криклия.

Сам министр инфраструктуры за 2019 задекларировал две квартиры. Одной из них — на 100 квадратов — пользуется безвозмездно. А еще официально ездит на маленьком автомобиле Smart. Впрочем, этого автомобиля журналисты так и не увидели, пишет Гордон.

Как сообщила руководитель юридического отдела ОО «Стоп коррупции» Роксолана Арийончик, по выявленным фактам декларирования господином Криклием недостоверной информации журналисты и правозащитники уже направили соответствующие обращения к НАПК, Национальному Антикоррупционному Бюро и в Национальную полицию Украины.

Тэги:

Комментарии

Статьи

21.05.20 09:15

Зеленский – фсё или не фсё?.. И дальше – что?

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
18.05.20 09:45

Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Порошенко прошел курс диеты за €3600 и похудел на 10 килограмм
21.05.20 18:48

Порошенко прошел курс диеты за €3600 и похудел на 10 килограмм

Автор: Настроение

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 21 мая 2020 года

Главные новости за 21 мая 2020 года
21.05.20 18:59
453
Последние новости
21.05.20 21:46

«Я даже сняла штаны. Но нет…». Певица Седокова рассказала про «пи***ц» и выложила эротичное фото
21.05.20 21:44

Ученые узнали о серьезной опасности, которая грозит всем переболевшим коронавирусом
21.05.20 21:41

Криклий скрывает гражданскую жену, чтобы не декларировать доходы, - СМИ
21.05.20 21:13

В деле Шеремета произошел неожиданный поворот
21.05.20 19:57

Стало известно решение Зеленского по «антиколомойскому» Закону
21.05.20 19:26

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 21 мая 2020
21.05.20 18:59

Главные новости за 21 мая 2020 года
Фото и Видео
«Я даже сняла штаны. Но нет…». Певица Седокова рассказала про «пи***ц» и выложила эротичное фото
«Я даже сняла штаны. Но нет…». Певица Седокова рассказала про «пи***ц» и выложила эротичное фото
«Я даже сняла штаны. Но нет…». Певица Седокова рассказала про «пи***ц» и выложила эротичное фото
«Я даже сняла штаны. Но нет…». Певица Седокова рассказала про «пи***ц» и выложила эротичное фото
Митрополит Антоний объяснил, почему людей нельзя лишать богослужений
Митрополит Антоний объяснил, почему людей нельзя лишать богослужений
Европейские ученые наглядно показали странности, которые происходят с магнитным полем Земли
Европейские ученые наглядно показали странности, которые происходят с магнитным полем Земли
Епископ УПЦ рассказал, что поможет найти смысл жизни
Епископ УПЦ рассказал, что поможет найти смысл жизни
Верующие УПЦ рассказали о жизни общины, спустя год после захвата храма
Верующие УПЦ рассказали о жизни общины, спустя год после захвата храма
Православная служба помощи подготовила видео для людей, ухаживающих за тяжелобольными
Православная служба помощи подготовила видео для людей, ухаживающих за тяжелобольными
Стало известно, когда в Киеве начнется пляжный сезон
Стало известно, когда в Киеве начнется пляжный сезон
За сутки лишь в одной области Украины не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки лишь в одной области Украины не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
Пьяного форварда «Динамо» избили его же собутыльники-«гопники»
Пьяного форварда «Динамо» избили его же собутыльники-«гопники»
Google посвятил свой сегодняшний дудл украинской vyshyvank'е
Google посвятил свой сегодняшний дудл украинской vyshyvank'е
fraza.ua
Новости блогосферы
18.05.20 10:14

В России назревает скандал с вышками 5G и фейковым коронавирусом
16.05.20 14:04

Когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно!
14.05.20 20:33

Почему украинцы массово кончают жизнь самоубийством?
14.05.20 20:09

Россиянам уколят вакцину от коронавируса, изготовленную «на коленке»

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.