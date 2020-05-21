Криклий скрывает гражданскую жену, чтобы не декларировать доходы, - СМИ

Журналисты «Стоп Коррупции» обнаружили схему, по которой министр инфраструктуры Владислав Криклий уже много лет якобы скрывает свои доходы и имущество. Чиновник якобы находится в гражданском браке с Татьяной Декало. Именно на нее Криклий, как считают журналисты, регистрирует элитное жилье и дорогие автомобили.

Так, официально Владислав Криклий заявляет, что не женат. Однако сама Татьяна Декало якобы подтвердила журналистам, что находится в отношениях с ним уже 10 лет.

Подавая 12 различных деклараций в течение работы на государственных должностях, Криклий, возможно, сознательно скрыл наличие женщины. Даже в социальных сетях пара ведет себя, словно они незнакомы друг с другом. Хотя живут, как сообщают журналисты, в одной квартире, ведут совместное хозяйство и вместе путешествуют на зарубежный отдых.