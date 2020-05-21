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Стало известно решение Зеленского по «антиколомойскому» Закону

Стало известно решение Зеленского по «антиколомойскому» Закону

Главное: Глава государства Владимир Зеленский подписал закон № 590-IX, прозванный в народе «антиколомойским». В Офисе президента считают, что данный документ поспособствует повышению надежности и стабильности банковской системы, а также восстановит доверие к ней со стороны вкладчиков и кредиторов.

Детали: В четверг, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» № 590-IX, принятый Верховной Радой 13 мая 2020 года.

Как передает пресс-служба Офиса президента, подписанный документ предусматривает комплекс изменений, направленных на усовершенствование деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления, и урегулирование особенностей судебного производства по делам о выводе банков с рынка.

Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на усовершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также усовершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка.

«Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов», ‒ говорится в сообщении пресс-службы.

Как известно, указанный нормативно-правовой акт получил в народе название «антиколомойский», поскольку его положения запрещают государству возвращать национализированный «ПриватБанк» бывшим собственникам, одним из которых является бизнесмен Игорь Коломойский.

Считается, что вступление в силу этого документа вместе с законом о рынке земли позволит Украине заполучить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования МВФ в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (€500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

В тему: 30 марта 2020 года мы писали, что Зеленский таки «продавил» антиколомойский закон. Не обошлось без помощи Вакарчука и Порошенко.

Кроме того, 30 марта 2020 года сообщалось, что МВФ снова шантажирует Украину, требуя закон о продаже земли.

Читайте также статью: МВФ «развел» Зеленского, как «лоха», но страдать будем мы все.

Тэги: общество, кредит, закон, экономика, политика, Игорь Коломойский, подписание документов, банковская система, экономика Украины, МВФ, ПриватБанк, национализация, Владимир Зеленский, новости Украины

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