Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 21 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 21 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 034 458, смертей ‒ 329 186, а выздоровлений ‒ 1 918 028. В Украине же выявлено 19 706 инфицированных, зарегистрировано 579 смертей и 6 227 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 555 537 (смертей ‒ 93 558), России ‒ 317 554 (3 099), Бразилии ‒ 291 579 (18 859), Великобритании ‒ 252 234 (36 124), Испании ‒ 232 555 (27 888), Италии ‒ 227 364 (32 330), Франции ‒ 181 700 (28 135), Германии ‒ 178 748 (8 195), Турции ‒ 152 587 (4 222), Иране ‒ 129 341 (7 249), Индии ‒ 113 461 (3 457), Перу ‒ 104 020 (3 024), Китае ‒ 84 063 (4 638), Канаде ‒ 81 575 (6 150), Саудовской Аравии ‒ 65 077 (351), Мексике ‒ 56 594 (6 090), Бельгии ‒ 5 235 (9 186), Чили ‒ 53 617 (544), Пакистане ‒ 48 091 (1 017) и Нидерландах ‒ 44 900 (5 794).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 20 мая 2020 года мы писали, что в Киеве обнаружены новые очаги заболевания коронавирусом.

20 мая 2020 года также сообщалось, что телеведущая Елена Малышева назвала ключевой витамин для профилактики коронавируса.