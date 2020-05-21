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Главные новости за 21 мая 2020 года

Главные новости за 21 мая 2020 года

— В Украине введено обязательное лабораторное тестирование на коронавирус для всех заболевших, контактировавших с ними, а также врачей, полицейских и пограничников.

— За минувшие сутки коронавирус в Украине зафиксирован у 476 человек. Лишь в одной области новые случаи выявлены не были.

— В Харькове у 20-летнего студента, который приехал в Украину на учебу в начале сентября минувшего года, обнаружили малярию. Сейчас он госпитализирован.

— В Минобразования сообщили даты проведения Внешнего независимого оценивания в этом году. Основная сессия начнется 25 июня с тестирования по математике.

— Столичные власти планируют открыть половину городских пляжей уже с 1 июня. На данный момент они прошли дезинфекцию и обработку от клещей.

— Сегодня произошел масштабный сбой у мобильного оператора «Киевстар». Из-за этого многие абоненты не могли пользоваться мобильным интернетом.

— Четыре года назад пьяного нападающего киевского «Динамо» Артема Беседина избили его же собутыльники. Видео этого инцидента в Сеть «слили» только сейчас.

— Бассейны в Украине могут открыть 1 июня. Но пока эта информация официально не подтверждена.

— Google посвятил свой сегодняшний дугл вышиванке. Увидеть его на главной странице поисковика, вместо обычного логотипа, сегодня могут все жители Украины.

— Соцсети жестоко высмеяли вторую по счету пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, которая прошла в Мариинском парке 20 мая.

— Магнитное поле Земли постепенно ослабевает в области, простирающейся от Африки до Южной Америки. Это странное поведение озадачило геофизиков и вызывает технические помехи у спутников, находящихся на орбите Земли.

— Британские ученые узнали, чем древние египтяне покрывали гробы элитных мумий и почему они имели черный цвет.

Тэги: Киев, общество, Харьков, Google, здоровье, эпидемия, карантин, пляж, наука, Министерство образования и науки, Киевстар, бассейн, образование, малярия, тестирование, внешнее независимое оценивание, фотожаба, диагностика, соцсети, курьезы, коронавирус, магнитное поле

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