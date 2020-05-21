В Одессе сообщили о массовом минировании зданий

Главное: В Одессе правоохранители получили анонимное сообщение о массовом минировании городских зданий. В частности, «заминировали» лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт.

Детали: В полицию поступило сообщение о массовом минировании зданий Одессы. Среди объектов, которые «заминировали» больницы и вокзалы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одессы.

Как отметили в ведомстве, указанное сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.

«Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 14 часов в полицию поступило анонимное сообщение, — лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт», — говорится в сообщении.

В тему: 21 ноября 2018 года в Днепре неизвестный «заминировал» Центральный, Южный железнодорожный вокзал, автовокзал и станцию метро.

22 апреля 2019 года в харьковскую полицию поступило сообщение о минировании сразу пяти объектов.