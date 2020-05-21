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Британские историки разгадали еще одну загадку Древнего Египта

Британские историки разгадали еще одну загадку Древнего Египта

Главное: Британские ученые узнали, чем древние египтяне покрывали гробы элитных мумий и почему они имели черный цвет.

Детали: Ученые Британского музея установили состав вещества, которым в Древнем Египте покрывали гробы мумий. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, специалисты взяли для исследования 100 образцов черного затвердевшего материала, наслаиваемого на деревянные саркофаги между 1300 и 750 годами до н. э.

В итоге выяснилось, что липкое покрытие было сделано из смеси растительного масла, животного жира, древесной смолы, пчелиного воска и твердой сырой нефти. По словам ученых, возможно, в составе были и другие компоненты, однако сейчас их уже невозможно определить в связи с давностью лет.

По словам сотрудника отдела научных исследований Британского музея, доктора наук Кейт Фулчер, мумии покрывали черным веществом в честь бога Осириса: «Осириса часто изображают с черной кожей и в виде мумифицированного тела в погребальных текстах. Следовательно, можно утверждать, что практика нанесения такого покрытия на гробы связывает их с регенерацией».

Она также обратила внимание на тот факт, что подобное покрытие зафиксировано преимущественно на гробницах представителей элиты, что свидетельствует о его редкости.

В тему: Ученые из Йоркского университета в Великобритании вычислили, что мумификации египтяне научились как минимум 5,7 тысяч лет назад.

Тэги: история, Египет, археология, наука, мумия, британские ученые

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