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Митрополит Антоний объяснил, что отличает самую высокую степень любви

Митрополит Антоний объяснил, что отличает самую высокую степень любви

Главное: Смиренное сердце, наполненное нежностью к Богу и ближним — признак святости. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: В отношении к близким, к братьям по вере должна проявляться любовь, соединенная с нежностью как бесстрастным выражением смиренного сердца.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в комментарии для портала «Православная жизнь» рассказал управляющий делами Украинской Православной церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Нежность — понятие христианское. Даже больше, нежность немыслима вне Христа, поэтому относится не к человеческой природе, а к Божественной, отчего и недостижима для многих», — напомнил митрополит Антоний.

По его мнению, важно понимать, что «нежность раскрывает сердце, и оно начинает неустанно проповедовать о Боге и видеть мир в Его Свете».

«Апостол Павел говорит о любви, определяя ее высшее состояние — нежность. Нежность непритворна. Она противится злу и ищет добро повсюду, даже там, где его трудно найти. Но чтобы относиться друг к другу с нежностью, сперва следует научиться относиться к Богу с нежностью. Обладая этим высшим для человека чувством, душа уже никогда не сможет думать о выборе между Творцом и чем-то или кем-то еще. Только Бог навеки», — подчеркнул владыка.

Он объяснил, почему смиренное сердце, наполненное нежностью к Богу и ближним — признак святости.

«Нежность к Богу и ближним — состояние святых, вышедших за границы земной любви. И нам нужно стремиться к нежности всем сердцем, проходя все уровни любви. Нежность настолько велика, что не вмещается в целом мире, она живет только в смиренном сердце», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Епископ УПЦ рассказал, что поможет найти смысл жизни.

Тэги: православие, любовь, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия

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