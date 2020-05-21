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Не коронавирусом единым. Иностранный студент привез в Харьков малярию

Не коронавирусом единым. Иностранный студент привез в Харьков малярию

Главное: В Харькове у 20-летнего студента, который приехал в Украину на учебу в начале сентября минувшего года, обнаружили малярию. Сейчас он госпитализирован.

Детали: В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. Студент, которому 20 лет, приехал в Украину 3 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Первые симптомы (слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 С.) появились еще 9 мая, но он обратился в больницу только через 6 дней.

Во время лабораторного исследования у молодого человека обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).

«16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия. По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования. В связи с отсутствием в настоящее генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался», — заявили в центре.

В тему: За минувшие сутки коронавирус в Украине зафиксирован у 476 человек. Лишь в одной области новые случаи выявлены не были.

Тэги: общество, Харьков, здоровье, малярия, новости Украины

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