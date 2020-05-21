Пресс-служба Зеленского в очередной раз опростоволосилась с Канадой

Главное: Президентская чета Украины разослала мировым лидерам вышиванки по случаю соответствующего праздника. При этом пресс-служба главы государства в очередной раз ошиблась в отношении Канады.

Детали: В Международный день вышиванки президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой подарили мировым лидерам вышитые рубашки. Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, по случаю праздника символически подарки получили «президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран».

При этом, как известно, в Канаде нет президента. Формальным главой этого государства до сих пор является королева Великобритании Елизавета II. Реально же оно управляется правительством во главе с премьер-министром, которым на сегодняшний день является Джанстин Трюдо.

Впоследствии пресс-служба исправила ошибку и заменила слово «президентов» на «лидеров», однако первоначальное сообщение сохранилось в архиве.

В тему: В июле 2019 года пресс-служба Владимира Зеленского назвала столицей Канады Торонто вместо Оттавы.

При этом во время визита в страну Елена Зеленская грубо нарушила дресс-код, одев босоножки, что считается «дурным тоном».