Масштабный сбой у «Киевстара». В компании объяснили, что это было

Главное: Сегодня произошел масштабный сбой у мобильного оператора «Киевстар». Из-за этого многие абоненты не могли пользоваться мобильным интернетом.

Детали: Сегодня, 21 мая, у многих пользователей «Домашнего интернета» от «Киевстар» по всей Украине произошел масштабный сбой.

После этого телекоммуникационная компания «Киевстар» объяснила пользователям причину масштабного сбоя работы интернета. По словам пресс-службы компании, услуга отключилась из-за аварии на линии. Также они заявляли, что технические специалисты делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов как можно скорее

По состоянию на 14.00 проблема была устранена и услуга заработала в обычном режиме.

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