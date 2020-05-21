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На Сумщине оправдали учительницу, которая «взяла в заложники» детей

На Сумщине оправдали учительницу, которая «взяла в заложники» детей

Главное: В Сумской области в городе Шостка суд оправдал учительницу, которая «взяла в заложники» детей. Женщину восстановили в должности и теперь обязаны ей выплатить 135 тысяч гривен.

Детали: 71-летнюю учительницу из Шостки (Сумская область), которая закрылась с пятиклассниками в кабинете и не выпускала их до тех пор, пока не приехала полиция, восстановили в должности, сообщает ТСН.

Сам инцидент произошел в конце декабря 2018 года. Учительница математики Нина Кобизька должна была пройти переаттестацию и провести урок перед педагогической комиссией. Но закрылась в классе вместе с детьми. Уже через полчаса у школьников началась паника, а еще чуть позже некоторым и вовсе понадобилась помощь медиков.

После случившегося часть детей перестала посещать школу, а родители добились увольнения учительницы.

Сейчас же апелляционный суд не только восстановил женщину в должности, но и обязал выплатить ей 135 тысяч гривен за вынужденные прогулы. Родители учеников категорически против такого решения и настроены перевести детей в другие учебные заведения.

В тему: На Сумщине учительница математики «взяла в заложники» школьников.

Тэги: общество, школа, Шостка, Сумская область, Сумы, образование

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