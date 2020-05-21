Минздрав запустил широкомасштабное тестирование украинцев на наличие коронавируса

Главное: В Украине введено обязательное лабораторное тестирование на коронавирус для всех заболевших, контактировавших с ними, а также врачей, полицейских и пограничников.

Детали: Министерство здравоохранения опубликовало приказ об утверждении изменений в стандарты медицинской помощи при COVID-19, которым в Украине вводится лабораторное тестирование на коронавирус. В соответствии с ним тестирование на коронавирусное заболевание проводится с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) и метода иммуноферментного анализа (ИФА).

Помимо этого в документе указаны категории лиц, которые подлежат тестированию методами ПЦР и ИФА, биологический материал, который подлежит исследованию, а также сроки отбора материала и перечень самих тестов.

Так, обязательному тестированию сразу же подлежат пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни и пациенты с пневмонией. Лица, которые контактировали с больными, должны тестироваться на 14 сутки после контакта.

Лицам, которые нуждаются в плановой госпитализации или операции, делают тесты на коронавирус непосредственно перед госпитализацией или операцией.

В свою очередь, медицинские работники, которые непосредственно оказывают помощь больным или проводят уход за больными COVID-19 в условиях стационара, работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей, полученные от больных COVID-19, и работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро должны тестироваться один раз в 14 дней до получения первых положительных результатов у конкретного лица.

Все остальные медики, а также сотрудники Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы должны делать тест раз в 30 дней.

В тему: 7 мая 2020 года Верховная Рада поддержала два важных законопроекта относительно противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Один из них подразумевает внедрение широкомасштабного тестирования украинцев на коронавирус.