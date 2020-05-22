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22 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

22 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 22 мая — 143-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 9 мая юлианского календаря. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 29 минут, а ночи — 7 часов и 31 минуты.

22 мая 2020 — 30 день по лунному календарю. 22 мая Луна будет новая. Процент освещенности Луны — 0%. Восход Луны в 04:19, закат в 20:23.

Какой церковный православный праздник отмечается 22 мая

Сегодня, 22 мая, православные поминают:

— пророка Исаию (VIII до н. э.);

— мученика Христофора Ликийского (250 год);

— перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари (1087 год);

святитель и чудотворец Николай

святитель и чудотворец Николай

— преподобного Иосифа Оптинского (1911 год);

— священномученика Димитрия Воскресенского (1938 год);

— священномученика Василия Колосова (1939 год);

— Перекопскую икону Божией Матери.

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 22 мая

22 мая на уровне ООН отмечается Международный день биологического разнообразия. Этот праздник отмечается с 2001 года.

В Израиле 22 мая празднуют День Иерусалима. Этот праздник был узаконен в 1998 году Кнессетом.

Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 22 мая:

— Всемирный день готов. Впервые его отмечали в Великобритании в 2009 году. Готы (Goths) — это субкультура, которая распространилась в конце 1970-х годов в Великобритании на базе панк-движения;

— День покупки музыкального инструмента.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 22 мая

22 мая в Украине — традиционно День последнего звонка. Обычно в этот день завершается учебный процесс. Идея Дня последнего звонка принадлежит советскому педагогу Федору Брюховецкому. Правда, в связи с эпидемией коронавируса и карантином, в 2020 году День последнего звонка в Украине будет очень условным. В 2020 году украинским школьникам придется учиться дистанционно до конца мая, а учебный год для 11-классников завершится 1 июля.

22 мая в Украине родились такие известные люди:

— педагог Николай Тарновский (1919 год);

— актер Николай Гринько (1920);

актер Николай Гринько фильм "Сталкер"

актер Николай Гринько на съемках фильма «Сталкер»

— живописец Федор Кричевский (1879);

— языковед, фольклорист Иван Зилынский (1879).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 22 мая

22 мая 1498 года приоратом Флорентийской республики был объявлен смертный приговор Савонароле, отлучённому от церкви, за попытку свержения папы Александра VI, в июне 1497 года.

22 мая 1849 года Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего дока. Линкольн — единственный президент США, имевший патент за изобретение.

22 мая 1856 года в Москве была основана Третьяковская галерея.

22 мая 1892 года изобретен тюбик для зубной пасты.

22 мая 1906 года братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.

братья Райт

братья Райт

22 мая 1911 года была основана Международная федерация кинологов.

22 мая 1926 года в Италии Муссолини запретил проведение конкурсов красоты, назвав подобные мероприятия аморальными.

22 мая 1949 года покончил с собой первый министр обороны США Джеймс Винсент Форрестол. Ему приписывают авторство знаменитой фразы «Русские идут».

22 мая 1977 года состоялся последний рейс знаменитого «Восточного экспресса», которым начиная с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту из Парижа в Стамбул.

22 мая 1990 года, после многолетнего противостояния, Северный и Южный Йемен объединились в единую Республику Йемен.

Народные приметы, традиции и праздники 22 мая

Славяне-язычники 22 мая праздновали Вешнее Макошье, или Земинник. По славянским поверьям, в этот день Земля пробуждается от зимнего сна, отдыхает перед тяжкой работой.

По православной традиции в этот день почитали Николу Вешнего. Есть два праздника Николы — Зимний (19 декабря) и Вешний. По этим праздникам крестьяне устанавливали погоду: «Никола Вешний — с теплом, Николай Зимний — с морозом».

22 мая, на Николу Вешнего, знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Николу могут быть грозы и дожди. Говорили так: «Дождь в мае хлеба поднимает».

Именинники 22 мая

Сегодня празднуют свои именины:

— Василий;

— Гавриил;

— Дмитрий;

— Иосиф;

— Николай;

— Семён.

Тэги: праздник, история, календарь

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