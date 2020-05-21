Стало известно, когда пассажирский транспорт в Киеве заработает в обычном режиме

Главное: В Киеве с 23 мая наземный пассажирский транспорт заработает в обычном режиме, а с 25-го возобновится работа метро. С 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки.
Детали: С 23 мая в Киеве восстановится обычный режим работы наземного пассажирского транспорта — автобусов, трамваев и троллейбусов. Кроме этого, будут открыты магазины площадью до 1000 кв.м, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
«Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых площадках. С 25 мая будет восстановлена работа метрополитена», — сообщил мэр.
Также откроются промышленные рыки и ярмарки. Решение об открытие ТРЦ будет принято отдельно после возобновления работы метро.
С 1 июня начнут работать детские садики, школы для выпускников 11 классов на ЗНО, университеты для выпускников и абитуриентов, спорткомплексы, спортзалы и фитнесс-центры.
«Все запланированные ослабления будут внедрены, если ситуация с распространением коронавируса не ухудшится», — подчеркнул Виталий Кличко.
В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки. В частности, запускаются первые поезда дальнего следования.
По его словам, «Укрзализныця» уже готова к возобновлению пассажирских перевозок.
«Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров», — отметил Криклий.
На вокзалах станции «Киев-Пассажирский» усилены меры безопасности и установлена новая система видеонаблюдения — 22 камеры с функцией распознавания лица. Также с Вокзальной площади демонтированы МАФы.
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