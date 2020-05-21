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Опубликован полный график проведения ВНО в этом году

Опубликован полный график проведения ВНО в этом году

Главное: В Минобразования сообщили даты проведения Внешнего независимого оценивания в этом году. Основная сессия начнется 25 июня с тестирования по математике.

Детали: Министерство образования и науки Украины обнародовало даты проведения основной сессии Внешнего независимого оценивания в 2020 году. Как сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, до 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить на свои страницы приглашение-пропуск, где будет указано время и место проведения тестирования. Также там будет размещена информация о результатах основной сессии ВНО — до 29 июля 2020 года.

Основная сессия оценивания пройдет по следующему графику:

25 июня — по математике;

30 июня — по украинскому языку и литературе;

2 июля — по физике;

6 июля — по испанскому, немецкому и французскому языкам;

7 июля — по английскому языку;

9 июля — по истории Украины;

13 июля — по биологии;

15 июля — по географии;

17 июля — по химии.

Дополнительная сессия запланирована с 23 июля до 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. В этом году с 25 мая по 9 июня для участия в ней смогут зарегистрироваться все, кто не смог зарегистрироваться до 24 марта.

В тему: 12 мая 2020 года и. о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий сообщила, что в этом году с учетом эпидемиологической ситуации Внешнее независимое оценивание в Украине будет проходить с 25 июня по 17 июля.

Тэги: общество, здоровье, карантин, Министерство образования и науки, образование, внешнее независимое оценивание, коронавирус

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