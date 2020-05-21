В Беларуси православные отметили 550-летие обретения Жировичской иконы

Главное: В Беларуси в условиях карантина отметили юбилейные даты, связанные с чтимой иконой.

Детали: В Беларуси 20 мая православные отметили 550-летие обретения Жировичской иконы Божией Матери, 500-летие ее повторного чудесного обретения и 500-летие со времени основания Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря.

Как сообщается на сайте Белорусской Православной Церкви, в день праздника архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, ректор Минской духовной семинарии, и епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершили Божественную литургию в Успенском соборе Жировичского монастыря.

После Божественной литургии архиепископ Гурий огласил поздравление Президента Республики Беларусь и поздравил всех православных с праздником. Далее архипастыри и священнослужители совершили крестный ход с чудотворным образом Жировичской иконы Пресвятой Богородицы к Явленскому храму и пропели акафист Божией Матери.

*** Явление иконы Божией Матери «Жировицкая» произошло в 1470 году в местечке Жировицы Гродненского уезда, территория современной Белоруссии.

В лесу, принадлежащем православному литовскому вельможе Александру Солтану, пастухи увидели необыкновенно яркий свет, который проникал в виде пламени сквозь ветви грушевого дерева. Пастухи подошли ближе и увидели на дереве небольшую икону Божией Матери в лучезарном сиянии. Пастухи отнесли её к своему господину. Однако вельможа не придал особого значения рассказу пастухов, но образ взял и запер его в ларец.

На следующий день у Александра Солтона собрались гости, и хозяин решил показать им находку, но иконы в ларце не оказалось. Через некоторое время пастухи опять нашли образ Богородицы на том же месте и опять принесли его своему господину.

На этот раз Александр отнёсся к иконе с большим благоговением, нежели прежде, и дал обет на месте явления иконы Богородицы соорудить храм. Скоро небольшой деревянный храм был сооружен, и в него перенесли икону Пресвятой Богородицы.

В начале XVI столетия в церкви внезапно случился пожар. Несмотря на усилия жителей потушить огонь, спасти храм не удалось. Все решили, что в огне погибла и икона Божьей Матери.

Но однажды малолетние дети увидели на горе, у подножия которой находился сгоревший храм, сидящую на камне Деву в лучезарном сиянии.

Дети поспешили сообщить об увиденном своим домашним. Принимая сказанное детьми за Божественное откровение, все отправились на гору и, подойдя к камню, увидели на нём горящую свечу и Жировицкую икону Пресвятой Богородицы, нисколько не пострадавшую от пожара. Вскоре жители выстроили новый каменный храм и поставили в нём чудотворный образ.

Впоследствии около храма возник мужской монастырь.

Ныне чудотворная Жировицкая икона Божией Матери находится в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы Жировицкого мужского монастыря в Белоруссии.

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