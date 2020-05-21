Юрий Голик: Карта инфраструктуры Украины позволяет осознанно оценить текущее использование инфраструктурных сетей

До недавнего времени в Украине не существовало единого источника информации о том, какие объекты инфраструктуры, в каком количестве и каких размеров имеются в отдельных регионах и в Украине в целом. Вся информация была разрознена и не позволяла оценить картину целиком. Теперь все данные собраны вместе и размещены на одной карте, тестовый вариант которой уже размещен на сайте Кабинета Министров. О достоинствах карты в Facebook рассказал Юрий Голик.

«На этой карте нанесены все школы, детские садики, больницы, клубы, дороги, библиотеки, кинотеатры, ДЮСШ, стадионы, спортивные центры, суды, ЦНАПы и т.д. На эту карту также нанесены границы существовавших по состоянию на осень границ ОТГ. Очень легко найти свою ОТГ или свой город и посмотреть, а что из инфраструктуры в них есть», — пишет Голик.

С помощью представленной на карте информации, объясняет Голик, можно оценить, насколько эффективно государство расходует средства на содержание многочисленных объектов инфраструктуры.

«Потому что государство тратит десятки миллиардов гривен на содержание инфраструктуры, так называемых мереж, каждый год. Тратит и тратит, но никто никогда ранее не пытался ответить на вопрос почему тратится именно столько? Почему именно столько инфраструктуры? Возможно, где-то нужна школа, а ее нет, а где-то в школе учится 50 человек, при ее мощности в 500 учащихся», — приводит конкретный пример Голик.

Следующим этапом работы над картой должно быть добавление информации о бюджетных расходах на содержание каждого объекта. Это позволит оптимизировать распределение бюджетных средств и скорректировать планы по дальнейшему развитию инфраструктуры.