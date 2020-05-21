Инсайдерская информация: бассейны в Украине откроют 1 июня

Главное: Бассейны в Украине могут открыть 1 июня. Но пока эта информация официально не подтверждена.

Детали: Бассейны в Украине откроют 1 июня 2020 года. Об этом написал в своем Фейсбуке руководитель «Академии плавания» Борис Зенов.

Эту информация он назвал инсайдерской.

«Мне перезвонил хозяин бассейна, он только вышел из Минспорта», — написал Зенов.

Вместе с тем в комментарии к публикации пишут следующее: «Министерство спорта не может решать данный вопрос-только МОЗ. А министр здравоохранения против».

В тему: Сегодня мы уже писали о том, что на Закарпатье появляется все больше обращений с просьбой открыть бассейны.

20 мая 2020 года стартовала акция с требованием открыть бассейны и дать возможность украинским пловцам тренироваться. Организаторы акции приводят весомые доказательства разрушения коронавируса COVID19 в хлорированной воде бассейнов.

19 мая 2020 года мы писали о том, что вопреки здравому смыслу, Кабмин Украины до сих пор упорно сопротивляется открытию бассейнов в Украине.