На Западной Украине не ждут, когда откроют бассейны, а действуют

Главное: На Закарпатье появляется все больше обращений с просьбой открыть бассейны. Обращаются, в частности, представители Федерации плавания Украины, пловцы и их родители.

Детали: Родители пловцов Закарпатья совместно с тренерами объединились и начали сбор подписей под обращением к городскому голове Ужгорода.

Просьба родителей и тренеров — как можно быстрее открыть бассейны, чтобы дать возможность пловцам тренироваться.

Также стало известно, что глава Закарпатского подразделения Федерации плавания Украины обратился к городскому главе с той же просьбой: рассмотреть возможность открытия бассейнов.





В тему: 20 мая 2020 года стартовала акция с требованием открыть бассейны и дать возможность украинским пловцам тренироваться. Организаторы акции приводят весомые доказательства разрушения коронавируса COVID19 в хлорированной воде бассейнов.

19 мая 2020 года мы писали о том, что вопреки здравому смыслу, Кабмин Украины до сих пор упорно сопротивляется открытию бассейнов в Украине.