Ученые назвали наиболее эффективный способ избежать ранней смерти

Главное: Езда на велосипеде является наиболее эффективным способом снизить риск преждевременной смерти. Такой вывод сделали ученые из Великобритании, которые в течение 25 лет наблюдали за состоянием здоровья и образом жизни 300 тысяч участников исследования.

Детали: Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выяснили, что езда на велосипеде является наиболее эффективным способом снизить риск ранней смерти.

Как передает «Лента» со ссылкой на MedicalXpress, для получения таких результатов ученым пришлось с 1991 по 2016 год проанализировать образ жизни 300 тыс человек.

Оказалось, что по сравнению с автомобилистами, у тех людей, кто ездил на работу на велосипеде, уровень ранней смерти был ниже на 20 процентов, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний ‒ аж на 24 процента.

Кроме того, у велосипедистов была на 16 процентов ниже смертность от рака, а количество диагностированных онкологических заболеваний ‒ на 11 процентов.

Исследователи отмечают, что пешие прогулки также обладали меньшим эффектом, нежели езда на велосипеде. В частности, у пешеходов количество случаев рака было меньше на 7 процентов, чем у автомобилистов, а вот связь между ходьбой и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний достоверно определить вообще не удалось.

По мнению ученых, люди, вынужденные ходить на работу пешком, не могут избежать влияния других, неучтенных факторов, влияющих на здоровье.

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