ЛНР и ДНР ставят Киеву ультиматум и приводят войска в боевую готовность

Главное: Войска ЛНР и ДНР приведены в полную боевую готовность. Ранее непризнанные республики поставили Украине ультиматум.

Детали: 20 мая самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) заявила, что привела все подразделения «Народной милиции» (вооруженные формирования, выполняющие армейские функции) в полную боевую готовность. Чуть позже об аналогичном решении заявили и в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

«Главы» ЛНР Леонид Пасечник и ДНР Денис Пушилин заявили, что якобы причиной стали усилившиеся с начала мая обстрелы с украинской стороны.

Как пишет Лента.ру, ранее «глава МИД» ДНР Наталья Никонорова поставила Киеву ультиматум: либо Украина начинает прямой диалог с самопровозглашенными образованиями, либо официально признает выход из минских соглашений, в которых содержится такое условие.



В тему: 20 мая 2020 года на пресс-конференции по теме Донбасса и Минска Владимир Зеленский ничего нового не сказал.