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Украинцам рассказали об особенностях «адаптивного» карантина

Украинцам рассказали об особенностях «адаптивного» карантина

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ознакомил украинцев об особенностях т. н. «адаптивного» карантина. Этот противоэпидемический режим будет действовать во всех регионах с 22 мая по 22 июня текущего года.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился с общественностью правительственными наработками по т. н. «адаптивному» карантину, который будет действовать в стране с 22 мая по 22 июня.

По словам политика, этот режим позволит региональным комиссиям ослаблять «антикоронавирусные» ограничения ‒ в частности, разрешать проведение спортивных и религиозных мероприятий (без зрителей), запускать общественный/пригородный/внутриобластной транспорт, возобновлять деятельность отелей и детских садов ‒ если это не противоречит установленным ограничениям на общенациональном уровне, а эпидемическая ситуация соответствует трем определенным критериям:

1) средняя заболеваемость за последние 7 дней составляет менее 12-ти случаев на 100 тыс. населения;

2) загруженность койко-мест, предназначенных для пациентов с COVID-19 составляет менее 50% от их общего числа;

3) среднее количество сделанных ПЦР-тестов на COVID-19 за последние 7 дней составляет более 12-ти на 100 тыс. населения.

Шмыгаль рассказал об особенностях адаптивного карантина

В тему: 20 мая 2020 года мы писали, что несмотря на обещания президента и решения Кабмина, детские сады в Киеве откроются еще не скоро.

А 19 мая 2020 года сообщалось, что киевские фонтаны в этом году заработают позже, чем метро, но раньше, чем самолеты.

Тэги: общество, здоровье, эпидемия, карантин, политика, премьер-министр, ограничение, новости Украины, коронавирус, COVID-19, Денис Шмыгаль

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