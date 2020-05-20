Известная телеведущая назвала ключевой витамин для профилактики коронавируса

Главное: Витамин D играет ключевую роль в профилактике коронавируса. Об этом заявила телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева.

Детали: Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева считает, что витамин D играет ключевую роль в профилактике коронавирусной инфекции.

По словам врача, у людей с тяжелым течением болезни наблюдается дефицит этого витамина, известного своей способностью «запускать» клетки, уничтожающие патогены.

Кроме того, «солнечный» витамин также необходим для укрепления сердечно-сосудистой системы и хорошей памяти.

«Витамин D нужен для этой первичной встречи с вирусами. Антитела вырабатываются после встречи с вирусом. Однако если лимфоциты работают хорошо, то при встрече с вирусом они его просто „съедят“», ‒ приводит слова Малышевой «МК».

Она также порекомендовала сделать анализ крови на содержание витамина D, в норме его концентрация должна быть 30-75 нг/мл. Если же результат подтвердит дефицит, нужно принимать витамин в лекарственной форме. А для профилактики недостатка витамина D врач посоветовала употреблять сельд и печень трески.

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