Совет Церквей призвал власть изменить условия ослабления карантина для проведения церковных служб

Главное: В Совете Церквей обратились к Кабмину с просьбой пересмотреть ряд условий ослабления карантина для религиозных организаций.

Детали: Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций считает, что достаточной мерой для предотвращения скопления людей будет присутствие в помещении не более 1 человека на 5 м. кв. площади места проведения богослужения или обряда.

Как сообщает Институт религиозной свободы, об этом во ВСЦиРО заявили, комментируя решение Кабмина об ослаблении карантина для совершения церковных служб.

«Не станет ли ограничение по участию в религиозных мероприятиях не более одного человека на 10 м. кв. еще более строгим, чем допустимая сейчас присутствие до 10 человек в местах проведения религиозных мероприятий (особенно для малых храмов)? Соответствует ли принципу пропорциональности и целесообразности сохранение такого строгого ограничения религиозных мероприятий в то время, когда этим же постановлением Кабмин позволяет восстановить работу общественного транспорта и метро с 25 мая, где скопление людей будет намного больше, чем в храмах?», - отметили в Совете Церквей.

По мнению ВСЦиРО, приемлемой мерой для предотвращения скопления людей будет присутствие в помещении не более 1 человека на 5 м. кв.

Две недели назад Совет Церквей передал премьер-министру Украины свои предложения по применению адаптивного карантина для религиозных организаций.

Совет Церквей предлагал правительству не запрещать богослужения и религиозные обряды вне культовых сооружений на открытом воздухе, а также частного характера (венчание, крещение, похороны и т.д.), при условии принятия мер по предотвращению скопления людей.

Кроме этого, ВСЦиРО считает нецелесообразным распространять требование обязательной самоизоляции для лиц, достигших 60-летнего возраста, на священнослужителей и лиц, задействованных в организации богослужений, а также на других работающих лиц пенсионного возраста. Такое требование до сих пор сохраняется в постановлении Кабинета Министров Украины № 211 от 11.03.2020 года, несмотря на ослабление карантина.

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