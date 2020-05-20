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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 20 мая 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 20 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 20 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 931 057, смертей ‒ 324 240, а выздоровлений ‒ 1 710 337. В Украине же выявлено 19 230 инфицированных, зарегистрировано 564 смерти и 5 955 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 532 212 (смертей ‒ 92 128), России ‒ 308 705 (2 972), Бразилии ‒ 271 885 (17 983), Великобритании ‒ 250 141 (35 422), Испании ‒ 232 555 (27 888), Италии ‒ 226 699 (32 169), Франции ‒ 180 934 (28 025), Германии ‒ 178 150 (8 136), Турции ‒ 151 615 (4 199), Иране ‒ 126 949 (7 183), Индии ‒ 107 819 (3 317), Перу ‒ 99 483 (2 914), Китае ‒ 84 063 (4 638), Канаде ‒ 80 537 (6 029), Саудовской Аравии ‒ 62 545 (339), Бельгии ‒ 55 983 (9 150), Мексике ‒ 54 346 (5 666), Чили ‒ 49 579 (509), Пакистане ‒ 45 898 (985) и Нидерландах ‒ 44 647 (5 767).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 19 мая 2020 года мы писали, что власти Китая заблокировали десятки миллионов людей из-за новой вспышки COVID-19.

А 20 мая 2020 года сообщалось, что в Киеве обнаружены новые очаги заболевания коронавирусом.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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