Лунный календарь на июнь 2020 года: полнолуние, новолуние и как они повлияют на человека

В июне 2020 года полная Луна выпадет на 5 число, а новолуние на 21 число. Начнется и закончится июнь 2020 года растущей Луной
Фазы Луны в июне 2020 года
Начнется июнь 2020 с растущей Луны. На 1 июня 2020 в лунном календаре выпадет 10 лунный день. Процент освещенности Луны в этот день составит 75%. Восход Луны будет в 14:44, а закат в 02:33.
В июне 2020 года полная Луна будет 5 июня. Это будет 14 лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны 5 июня составит 100%. Восход Луны в этот день начнется в 20:45. Закат начнется в 03:45.
В фазе «третья четверть» Луна будет находиться 13 июня 2020. Это будет 22 лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны 13 июня составит 49%. Восход Луны начнется в 01:25, а закат — в 12:05.
Новолуние в июне 2020 года выпадет на 21 июня. Это будет первый лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны в этот день составит 0%. Восход Луны начнется в 03:42, а закат — в 21:41.
На 28 июня 2020 года выпадет фаза первой четверти Луны. Это будет 7 лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны 28 июня составит 50%. Восход Луны начнется в 12:29, а закат — в 00:42.
30 июня 2020 года Луна будет находится в растущей фазе. Это будет 9 лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны составит 73%. Восход Луны начнется в 15:24, а закат в 01:10.
Влияние полнолуния и новолуния на человека
Полная Луна оказывает ощутимое воздействие на живые организмы, в частности на человека. В полнолуние:
— увеличивается кровоточивость ран;
— напоминают о себе хронические заболевания;
— обостряются душевные расстройства;
— появляется избыточная импульсивность;
— повышается тяга к негативному мышлению;
— повышается тяга к употреблению алкоголя.
В новолуние Луна также оказывает серьезное воздействие на живые организмы и прежде всего на человека. Так, в новолуние:
— энергетические ресурсы человека находятся на минимальном уровне;
— могут чувствовать недостаток сил, слабость и потребность в отдыхе;
— у некоторых людей появляются страхи и навязчивые идеи.
Вместе с тем, новолуние идеально подходит для очищения организма.