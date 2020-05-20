Лунный календарь на июнь 2020 года: полнолуние, новолуние и как они повлияют на человека

В июне 2020 года полная Луна выпадет на 5 число, а новолуние на 21 число. Начнется и закончится июнь 2020 года растущей Луной

Фазы Луны в июне 2020 года

Начнется июнь 2020 с растущей Луны. На 1 июня 2020 в лунном календаре выпадет 10 лунный день. Процент освещенности Луны в этот день составит 75%. Восход Луны будет в 14:44, а закат в 02:33.

В июне 2020 года полная Луна будет 5 июня. Это будет 14 лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны 5 июня составит 100%. Восход Луны в этот день начнется в 20:45. Закат начнется в 03:45.

В фазе «третья четверть» Луна будет находиться 13 июня 2020. Это будет 22 лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны 13 июня составит 49%. Восход Луны начнется в 01:25, а закат — в 12:05.

Новолуние в июне 2020 года выпадет на 21 июня. Это будет первый лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны в этот день составит 0%. Восход Луны начнется в 03:42, а закат — в 21:41.

На 28 июня 2020 года выпадет фаза первой четверти Луны. Это будет 7 лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны 28 июня составит 50%. Восход Луны начнется в 12:29, а закат — в 00:42.

30 июня 2020 года Луна будет находится в растущей фазе. Это будет 9 лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны составит 73%. Восход Луны начнется в 15:24, а закат в 01:10.

Влияние полнолуния и новолуния на человека

Полная Луна оказывает ощутимое воздействие на живые организмы, в частности на человека. В полнолуние:

— увеличивается кровоточивость ран;

— напоминают о себе хронические заболевания;

— обостряются душевные расстройства;

— появляется избыточная импульсивность;

— повышается тяга к негативному мышлению;

— повышается тяга к употреблению алкоголя.

В новолуние Луна также оказывает серьезное воздействие на живые организмы и прежде всего на человека. Так, в новолуние:

— энергетические ресурсы человека находятся на минимальном уровне;

— могут чувствовать недостаток сил, слабость и потребность в отдыхе;

— у некоторых людей появляются страхи и навязчивые идеи.

Вместе с тем, новолуние идеально подходит для очищения организма.