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Главные новости за 20 мая 2020 года

Главные новости за 20 мая 2020 года

— Владимир Зеленский считает, что люди, зарабатывающие $250, не являются бедными. При этом он признал, что эпоха бедности пока так и не закончилась. Это связано с общемировыми кризисом.

— Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одного срока, чтобы выполнить свои задачи на посту президента Украины. Он не исключил, что будет баллотироваться снова, если его поддержит народ Украины.

— Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности распустить парламент в случае, если народные депутаты от «Слуги народа» перестанут голосовать за важные законы или начнут лоббировать интересы какой-то коммерческой группы влияния на власть.

— Офис генпрокурора завел на Петра Порошенко дело о госизмене. Связано это с обнародованными на днях «пленками Деркача».

— В парламенте обнаружен еще один депутат, у которого обнаружен коронавирус. По имеющейся информациии, этот депутат — мажоритарщик от «Всеукраинского объединения «Батькивщина» Олег Мейдич.

— В Киеве обнаружили новые очаги заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за минувшие сутки в столице подтвердили 51 новый случай.

— Учебные заведения в Киеве в ближайшие две недели не начнут работу, несмотря на решения принятые Кабинетом министров, и обещания, данные президентом.

— «Киевводоканал» намерен почти на 20% поднять тарифы на свои услуги для населения с нового года. Несогласные могут высказать свои предложения.

— В Днепропетровской области обрушилась секция моста, на котором в тот момент находилась фура.

— Известный врач Евгений Комаровский утверждает, что медицинская маска препятствует выведению из человеческого организма тепла. Это может как приводить людей к дискомфорту, так и иметь вполне конкретные последствия в сфере общественного питания.

— В Ивано-Франковске суд признал виновным мужчину, который на протяжение нескольких лет насиловал свою дочь, чем довел ее до самоубийства.

— Латинская Америка стоит на пороге эпидемиологической катастрофы из-за стремительного распространения коронавирусной болезни COVID-19. По данным СМИ, из-за большого количества умерших, в Бразилии людей начали хоронить в братских могилах.

— Необычный град в форме коронавируса напугал жителей штата на востоке Мексики. Аналогичное явление наблюдалось на днях также в Китае. По мнению ученых, в этом нет ничего сверхъестественного.

Тэги: Петр Порошенко, Верховная Рада Украины, Киев, ДТП, общество, Виталий Кличко, здоровье, эпидемия, мир, карантин, экономика, Киевводоканал, детский сад, политика, Бразилия, криминал, бедность, Владимир Зеленский, новости Украины, Слуга народа, коронавирус

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