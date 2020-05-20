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В Бразилии гробы с умершими от коронавируса уже закапывают штабелями, – СМИ

В Бразилии гробы с умершими от коронавируса уже закапывают штабелями, – СМИ

Главное: Латинская Америка стоит на пороге эпидемиологической катастрофы из-за стремительного распространения коронавирусной болезни COVID-19. По данным СМИ, из-за большого количества умерших, в Бразилии людей начали хоронить в братских могилах.

Детали: Новым очагом распространения коронавируса может стать Латинская Америка. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, в некоторых городах региона ситуация сравнима с пиком эпидемии в Европе и США. В частности, как утверждается, развитие эпидемической обстановки в столице Перу Лиме можно сопоставить с «худшим месяцем эпидемии в Париже».

После троекратного увеличения смертности бразильский город Манаус может сравниться с Лондоном или Мадридом, а эквадорский портовый город Гуаякиль может превратиться «во второй Нью-Йорк» с пятикратным ростом числа умерших.

Более того, Бразилия вошла в тройку лидеров по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом, уступая лишь США и России. По официальной статистике в стране зафиксированы 271,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, от болезни умерли 17983 пациента. Причем эта цифра может быть гораздо больше.

Из-за этого, по данным журналистов, в Бразилии умерших начали хоронить в братских могилах в сложенных друг на друга гробах. Вследствие недостаточно жестких карантинных мер и несерьезного отношения властей к происходящему, по прогнозам врачей, в стране может погибнуть до 100 тыс. чел.

В тему: 6 мая 2020 года в Бразилии за одни сутки от коронавируса умерли шестьсот людей.

Спустя неделю эта цифра выросла до 749 смертей в сутки.

Тэги: СМИ, здоровье, эпидемия, мир, карантин, смерть, кладбище, Бразилия, коронавирус

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