Кабмин с 22 мая разрешил совершение церковных служб с участием прихожан

Главное: В Украине разрешили проведение богослужений с участием прихожан, но с ограничениями.

Детали: Кабинет Министров Украины принял решение об ослаблении карантина с 22 мая для церковных организаций.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт правительства. Решение о переходе ко второму этапу адаптивного карантина было принято сегодня во время заседания Кабинета Министров.

«С 22 мая в регионах, в которых ослабляется карантин, позволяется совершение религиозных служб при условии расположения одного человека на 10 м.кв.», - отметили на сайте правительства.

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