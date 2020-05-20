В Ивано-Франковске мужчина четыре года насиловал свою дочь, чем довел ее до самоубийства

Главное: В Ивано-Франковске суд признал виновным мужчину, который на протяжение нескольких лет насиловал свою дочь, чем довел ее до самоубийства.

Детали: В Ивано-Франковске суд признал 40-летнего местного жителя виновным в изнасиловании малолетней дочери. Уголовные производства были открыты по статьям «Изнасилование, что привело к особо тяжелым последствиям, а также изнасилование малолетней» и «Удовлетворение полового влечения неприродным способом с применением физического насилия, угрозы его применения», сообщают «Факты».

Установлено, что подсудимый на протяжении 2012−2016 годов умышленно, применяя психологическое давление, унижая человеческие честь и достоинство, используя беззащитное состояние своей несовершеннолетней дочери, систематически вступал с ней в половые отношения. Как следствие — девушка повесилась.

Суд признал ее отца, который всё отрицал, виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Жена подсудимого (мать девочки) убеждена, что дочка оклеветала отца, чтобы избавиться от родительской опеки.

17-летняя Диана была старшей из шестерых детей, которые росли в семье. На протяжении последний четырех лет отец постоянно ее насиловал, о чем она много раз рассказывала и матери, и своей тете. Однако мужчина убедил их, что девочка неуравновешена и психически больна, и даже угрожал поместить ее в психиатрическую больницу.

После очередного скандала Диана убежала, на телефонные звонки не отвечала. Тело девочки обнаружили на дереве в местном сквере случайные прохожие. Она повесилась на собственном свитере.

В карманах брюк были найдены две предсмертные записки. В первой записке девочка обвиняла в насилии своего отца, а во второй — благодарила тетку, которая все же поверила ей.

В тему: В конце июля 2019 года в Днепропетровской области неродной дед всю ночь насиловал 13-летнюю девочку естественным и неестественным путем.

Напомним также, что бывшего заключенного, который в Днепропетровской области больше года насиловал 14-летнюю падчерицу, могут приговорить к 15 годам лишения свободы.