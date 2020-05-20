Пловцыдолжныплавать. Стартовала акция с требованием открыть бассейны в Украине

Главное: Стартовала акция с требованием открыть бассейны и дать возможность украинским пловцам тренироваться. Организаторы акции приводят весомые доказательства разрушения коронавируса COVID19 в хлорированной воде бассейнов.

Детали: 20 мая в 16.00 стартует акция «Откройте Бассейны! Пловцы Должны Плавать!». Хэштеги акции — #пловцыдолжныплавать и #откройтебассейны . Организаторами акции выступили Ассоциация «Всеукраїнське об’єднання плавців, батьків та тренерів» и UA SWIM Team.

В обращении организаторов говорится, что уже 2 месяца пловцы лишены возможности тренироваться, бассейны закрыты на карантин и МОЗ не планирует их открытие в ближайшее время.

Это, как отмечается в обращении, «при том, что существует огромное количество исследований, подтверждающих разрушение вируса COVID19 в хлорированной воде». В, частности, есть заключение Центра по контролю и распространению заболеваний (агенство правительства США) о безопасности бассейнов в части распространения COVID19. А также существуют рекомендации Плавательной Ассоциации США, регламентирующие безопасное перемещение спортсменов внутри бассейнов во время тренировок.

«Мы знаем, что уже через 2 дня вынужденного простоя пловцы начинают терять чувство воды, так важное в этом виде спорта, а спустя 2 недели начинается потеря аэробной выносливости. 2 — 3 месяца могут стать критическим сроком для многих спортсменов вне бассейна и даже привести к завершению спортивной карьеры. А ведь у нас так много талантливых юных и опытных спортсменов в плавании: классическом и подводном», — говорят организаторы акции.

В обращении содержится призыв к «МОЗ и лично Виктору Ляшко обратить внимание на эту проблему».

«Задумайтесь о здоровье нации!!! Англичане оценивают пользу от одного 25-м бассейна в эквиваленте 1.2 млн фунтов стерлингов в год, сэкономленных системе здравоохранения! Пловцы должны плавать! Люди должны иметь возможность посещать бассейны!», — говорится в обращении.

Акция, предварительно, будет проходить до 31 мая 2020 года. Но если Кабмин к тому времени так и не откроет бассейны, возможно, будет продолжена.

Вчера, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вопрос об открытии бассейнов «поставлен на паузу», поскольку там, как кажется МОЗ, якобы «есть риск инфицирования коронавирусом».

В тему: 19 мая 2020 года мы писали о том, что вопреки здравому смыслу, Кабмин Украины до сих пор упорно сопротивляется открытию бассейнов в Украине.