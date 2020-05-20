$250 — это маленькая зарплата, но это не бедность, – президент Украины

Главное: Владимир Зеленский считает, что люди, зарабатывающие $250, не являются бедными. При этом он признал, что эпоха бедности пока так и не закончилась. Это связано с общемировыми кризисом.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский критически отреагировал на отчет ЮНИСЕФ, согласно которому около 6 млн украинцев могут оказаться за чертой бедности, сообщает Цензор.НЕТ. «У них мировая статистика, они сравнивают прожиточный минимум, а в целом средняя зарплата у нас меньше. Это не совсем адекватная (в хорошем смысле) информация об Украине», — заявил глава государства на пресс-конференции 20 мая.

«Кажется, оценивалось, что это все люди, которые будут получать 5-6 тысяч гривен. И они считают, что они бедные», — добавил глава государства, указав на то, что «это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами».

«У них $250 — это мизерные зарплаты. У нас — это тоже маленькая зарплата, но она не является бедностью», — заключил президент, подчеркнув, что в ближайшие месяцы премьер-министр Денис Шмыгаль должен показать программу увеличения минимальных зарплат

При этом, как сообщает «Украинская правда», Зеленский признал, что конец эпохи бедности в стране еще не наступил. «Конец эпохи бедности в Украине полностью не наступил. Он не может наступить, когда кризис в мире. Когда вы получили бедную страну, вы должны делать шаги, должны ее менять, и это будет, мы боремся за это. У нас нет просто так денег, они не падают с неба», — объяснил он., добавив, что власти сейчас не хватает миллиарда долларов, чтобы «еще немного помочь именно бедным людям».

В то же время, как сообщает «Экономическая правда», комментируя свои успехи на посту он перечислил удешевление услуг ЖКХ, бензина, газа, а также курс доллара, который не поднялся до уровня 100 грн за $1.

«Сейчас правительству не хватает денег, чтобы еще поднять заработную плату, кстати средняя заработная плата, не у всех, но в среднем выросла. К сожалению мало, но выросла», — заключил гарант.

В тему: 18 мая 2020 года Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовал прогноз, в соответствии с которым из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в Украине число бедных людей может вырасти до 43,6%. В тяжелое финансовое положение в этой ситуации попадет каждая вторая семья с детьми.