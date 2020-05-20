УПЦ передала гуманитарную помощь погорельцам Житомирщины

Главное: Духовенство УПЦ передали гуманитарную помощь и строительные материалы погорельцам Житомирщины.

Детали: Львовская епархия Украинской Православной Церкви доставила в Житомирскую область благотворительную помощь для сел, которые пострадали от стихийных лесных пожаров.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, помощь в ходе благотворительного проекта Львовской епархии «С миру по нитке» доставил протоиерей Дионисий Буренко и протоиерей Павел Линник.

«Привезли собранную помощь — теплые одеяла, бытовую химию, электроинструменты, разную обувь, питьевую воду, и много других вещей. В Острова мало кто наведывается с помощью -оно самое отдаленное, почти на границе с Беларусью. Люди искренне благодарили, ведь они действительно нуждаются в помощи от нас», — рассказал протоиерей Павел Линник.

Он сообщил, что 20 мая из Малина в село Острова привезут строительные материалы.

Кроме того, жителям села нужен электрогенератор, потому что электричества там нет.

В Украинской Православной Церкви продолжают помогать пострадавшим от лесных пожаров на Житомирщине, благодарят всех за участие и приглашают присоединиться к благотворительным инициативам.

«От себя лично и от жителей села Острова я всем низко кланяюсь и искренне благодарю Вас за понимание и помощь. Пусть Господь Бог каждому из Вас воздаст сторицей. Кто желает присоединиться к нам, с радостью ждем», — призвал священник.

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