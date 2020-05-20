В Киеве обнаружены новые очаги заболевания коронавирусом

Главное: В Киеве обнаружили новые очаги заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за минувшие сутки в столице подтвердили 51 новый случай.

Детали: По состоянию на сегодняшнее утро, 20 мая, в Киеве выявили уже 2410 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 51 из них — в течение минувших суток. Среди новых пациентов с Covid-19 — восемь медиков. Об этом в ходе онлайн-брифинга 20 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, за минувшие сутки в столице коронавирусом заразились 25 женщин возрастом от 22 до 75 лет, три девочки возрастом 9, 12 и 16 лет, а также 19 мужчин от 19 до 77 лет, четыре мальчика от 8 до 12 лет. Пятерых пациентов госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Кличко добавил, что за прошлые 24 часа больше всего случаев выявили в Деснянском — 13, Подольском — 6, а также Святошинском и Дарницком районах столицы — по 5 случаев.

За прошлые сутки в Киеве от коронавируса умерли двое людей, общее число летальных случаев в Киеве — 54. Выздоровел за минувшие сутки 21 пациент, всего с начала эпидемии — 306 человек.

Кличко также добавил, что в Киеве обнаружили новые очаги заболевания Covid-19. Это два общежития и Центр социально-психологической реабилитации детей № 1.

Общежития, в которых наблюдается вспышки коронавируса, находятся на улицах Серповой и Михаила Бойчука. В первом проживают 340 человек, инфекцию выявили у троих из них. Еще семеро жителей входят в круг контактных лиц. В общежитии на улице Михаила Бойчука проживают 55 человек, среди них Covid-19 обнаружили у двоих, их госпитализировали. Еще 10 жителей входят в круг контактных лиц.

Оба общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Дважды день в зданиях происходит дезинфекция

«Также очаг заболевания обнаружили в Центре социально-психологической реабилитации детей № 1 — на улице Маяковского. Там заболела медсестра. Среди контактных лиц — 38 человек из числа персонала и 62 ребенка. Их обследуют медики и осуществляют забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин», — сказал Кличко.

В тему: За минувшие сутки в Украине зафиксированы 354 новых случая заболевания коронавирусом. При этом в трех областях новые случаи заражения отсутствуют.