Зеленский поразмышлял о втором сроке словами Путина

Главное: Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одного срока, чтобы выполнить свои задачи на посту президента Украины. Он не исключил, что будет баллотироваться снова, если его поддержит народ Украины.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы реализовать все задачи. Как сообщает LB.ua, отвечая во время пресс-конференции 20 мая по случаю годовщины инаугурации на соответствующий вопрос журналистов, он ответил: «Честно говоря, искренне? Одной не хватит».

При этом он подчеркнул, что на самом деле работает в должности президента меньше года. «В целом, как человек, который руководит государством год с момента инаугурации, но мы же понимаем, что когда я стал работать? Помните, когда мы подавали наши законопроекты от президента Украины, и пока не перезагрузили Верховную Раду и не сменили правительство, ничего не принимали», — объяснил Зеленский, добавив, что если народ Украины будет поддерживать его, он будет думать о втором сроке.

Отметим, что в предвыборной программе Владимира Зеленского в первом же абзаце после вступления указывалось: «Сразу хочу заверить — иду на один срок, чтоб изменить систему ради будущего».

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