Украинцы опустили мифотворца из Института нацпамяти с неба на землю

Главное: Более 60% украинцев не согласны с позицией главы Института нацпамяти о том, что во время Второй мировой украинцы якобы были вынуждены воевать за чужие интересы.

Детали: Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос об отношении к позиции главы Института национальной памяти Антона Дробовича по поводу Второй мировой войны. Как пишет Страна, социологи спросили, согласны ли респонденты с заявлением Дробовича о том, что во время Второй мировой войны украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы.

С этим мнением согласились 23% участников опроса. А 62% не поддержали его. С ответом не смогли определиться 15% респондентов.

Опрос проводился КМИС с 14 по 17 мая методом CATI (телефонных интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Социологи побеседовали с 2000 людей старше 18 лет.

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