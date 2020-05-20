На Порошенко заведено дело о госизмене из-за «пленок Деркача»

Главное: Офис генпрокурора завел на Петра Порошенко дело о госизмене. Связано это с обнародованными на днях «пленками Деркача».

Детали: Офис генерального прокурора Украины внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по так называемым «пленкам Деркача». Об этом сообщают источники «Украинской правды» в офисе генпрокурора.

Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

К материалам производства приобщат предоставленную нардепом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

В тему: Народный депутат Украины Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, бывший вице-президент США Джо Байден предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко миллиард долларов за отставку Генпрокурора Виктора Шокина. Политики также обсуждают требования МВФ, в частности, о повышении коммунальных тарифов.