21 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 21 мая — 142-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 8 мая юлианского календаря. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 26 минут, а ночи — 7 часов и 34 минуты. 21 мая Луна будет новая.

Какой церковный православный праздник отмечается 21 мая

Сегодня, 21 мая, православные поминают:

— апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98 — 117 год);

— преподобного Арсения Великого (449 — 450 год);

— Пимена постника (XII) и преподобного Арсения трудолюбивого (XIV век) Печерских в Дальних пещерах;

— мученика за веру Никифора Зайцева (умер в 1942 году).

евангелист Иоанн Богослов

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 21 мая

21 мая на уровне ООН отмечается Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Этот праздник отмечается с 2002 года.

Также 21 мая празднуют Международный день космоса. Это единственный праздник, который был провозглашен прямо из космоса американским астронавтом Эндрю Томасом 21 мая 1998 года.

Католики 21 мая празднуют Вознесение Господне.

А в Германии 21 мая отмечают День отца.

Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 21 мая:

— День заплатки (кусок ткани или кожи, нашиваемый или приклеиваемый на порванное место для починки);

— День памятки. Особенно значимый день для тех, кто пользуется записными тетрадями.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 21 мая

21 мая традиционно в Украине празднуют День вышиванки. Праздник отмечают В третий четверг мая, начиная с 2006 года. Праздник не является государственным выходным днем, но в этот день традиционно многие жители Украины надевают льняные вышиванка фабричной или ручной работы.

21 мая родились:

— народный артист Украины и России, исполнитель роли Михаила Ломоносова - Виктор Степанов, киноактёр (1947 год).

украинский и российский артист Виктор Степанов

— математик Мирон-Николай Зарицкий (1889 год);

— артист Михаил Покотило (1906 год);

— художник наивного творчества Никифор Дровняк (1895 год).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 21 мая

21 мая 1091 года произошло первое зарегистрированное на Руси затмение Солнца.

21 мая 1502 года испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены. Известен этот остров прежде всего, как место ссылки Наполеона Бонапарта в 1815 — 1821 годах.

Наполеон Бонапарт на острове Святой Елены

21 мая 1840 года Новая Зеландия объявлена британской колонией.

21 мая 1904 года в Париже была основана Международная федерация футбола (ФИФА).

21 мая 1928 года Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

21 мая 1944 года жители Исландии поддержали решение парламента об отделении от Дании.

21 мая 1956 года на атолле Бикини США провели первый сброс водородной бомбы.

21 мая 2006 года в Черногории состоялся референдум о независимости.

Народные приметы, традиции и праздники 21 мая

По народному календарю 21 мая отмечается Иван Долгий, Пшеничник. В этот день сельские жители проводили посев пшеницы. Также была распространена традиция печь на Ивана Долгого пшеничный хлеб или пироги.

В народе Ивана Долгого (евангелиста Иоанна Богослова) называли еще Градобоем. Считаетися, что если 21 мая польет дождь — то грибов будет много.

21 мая лопаются почки у лесного шиповника и начинают цвести ранние ирисы.

Именинники 21 мая

Сегодня празднуют свои именины:

— Иван;

— Адриан;

— Арсений;

— Никифор;

— Пимен.