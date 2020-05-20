Зеленский признал, что детсады в Украине откроются раньше, чем планировалось

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что уже в пятницу в Украине заработает городской и пригородный транспорт, а начиная с понедельника откроются детские садики. При этом он признал, что изначально планировалось, что это случится несколько позже.

Детали: Как заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной году правления, транспорт в Украине заработает «с 22 числа, детсады получат все указания от Минздрава относительно безопасности и с 25 числа, с понедельника, детсады тоже заработают». При этом он подчеркнул, что автобусное сообщение между областями пока возобновляться не будет, «поскольку поскольку у нас только 6 областей готовы к этому».

В то же время, как сообщает «Украинская правда», глава государства признал, что изначально это должно было произойти позже. «Что касается транспорта, детских садов, если мы рассчитывали, что это будет на другом этапе чуть позже. Мы понимаем, что сегодня статистика хорошая. Статистика нам позволяет некоторые этапы переносить и приближать».

Информацию об открытии детских садов с 25 мая подтвердили и в Министерстве здравоохранения. По словам Главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, это не случайно совпало с возобновлением работы транспорта: «Мы привязали открытия детских садов и запуск общественного транспорта, для того чтобы можно было работать и было где оставлять детей».

«Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения. Мы стремимся собрать все дельные рекомендации от родителей, владельцев детских садов и МОН. Здоровье родителей и детей — в приоритете», — заключил Ляшко.

В тему: 19 мая 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об ослаблении карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, с 22 мая текущего года. Ожидается, что с пятницы возобновит работу городской и пригородный транспорт и гостиницы, кроме хостелов, а также без ресторанов и бассейнов.