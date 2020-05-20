В трех областях Украины не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

Главное: За минувшие сутки в Украине зафиксированы 354 новых случая заболевания коронавирусом. При этом в трех областях новые случаи заражения отсутствуют.

Детали: За последние 24 часа в Украине подтверждены 354 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Умерли от осложнений 16 украинцев, 323 выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Наибольшее количество заболевших за сутки зафиксировано в Черновицкой области и Киеве (более 50 человек). При этом ни одного нового случая не подтверждено в Запорожской, Сумской и Луганской областях.

Ряд областей сообщает о заполнении больниц. В частности, в Виннице осталось только 50 мест для пациентов с коронавирусом в одной из больниц города. В случае заполнения новых инфицированных решено везти в лечебное учреждение одного из районных центров.

За все время борьбы с болезнью в Украине скончались от осложнений 564 граждан страны, выздоровели 5955 из 19230 заболевших.

Статистика по регионам выглядит так:

— Винницкая обл. — 766 (425 выздоровели)

— Волынская обл. — 676 (168 выздоровели)

— Днепропетровская обл. — 849 (116 выздоровели)

— Донецкая обл. — 133 (48 выздоровели)

— Житомирская обл. — 583 (230 выздоровели)

— Закарпатская обл. — 922 (216 выздоровели)

— Запорожская обл. — 385 (196 выздоровели)

— Ивано-Франковская обл. — 1246 (539 выздоровели)

— Киев — 2410 (306 выздоровели)

— Киевская обл. — 1261 (218 выздоровели)

— Кировоградская обл. — 450 (332 выздоровели)

— Луганская обл. — 42 (23 выздоровели)

— Львовская обл. — 1136 (225 выздоровели)

— Николаевская обл. — 264 (98 выздоровели)

— Одесская обл. — 792 (86 выздоровели)

— Полтавская обл. — 265 (213 выздоровели)

— Ровенская обл. — 1217 (412 выздоровели)

— Сумская обл. — 164 (100 выздоровели)

— Тернопольская обл. — 1089 (647 выздоровели)

— Харьковская обл. — 836 (176 выздоровели)

— Херсонская обл. — 172 (132 выздоровели)

— Хмельницкая обл. — 280 (73 выздоровели)

— Черкасская обл. — 381 (225 выздоровели)

— Черновицкая обл. — 2796 (710 выздоровели)

— Черниговская обл. −115 (41 выздоровел).

В тему: По состоянию на 19-00 19 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 836 629, смертей ‒ 319 213, а выздоровлений ‒ 1 805 093. В Украине же было выявлено 18 876 инфицированных, зарегистрировано 548 смертей и 5 632 случая выздоровления.